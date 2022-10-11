Ученые: Йога снижает уровень сахара в крови не хуже лекарств 11.10.2022, 13:35

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Подобным же эффектом обладают медитация и цигун.

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели метаанализ 28 исследований и пришли к выводу, что медитация, йога и цигун снижают уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Эффект сопоставим с метформином — лекарством, которое часто назначают таким пациентам, сообщает портал The Global diabetes community.

В исследовании участвовали две группы людей с диабетом. Первая только принимала прописанные препараты, вторая — вдобавок к ним занималась духовными и оздоровительными практиками.

У тех, кто медитировал и выполнял упражнения, в среднем уровень сахара был на 0,8% меньше. Самый серьезный эффект оказала йога — показатель снизился на 1%.

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