РФ обустраивает казармы в машинных залах энергоблоков ЗАЭС 10 11.10.2022, 13:35

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Россияне уже начали свозить кровати и матрасы.

НАЭК «Энергоатом» заявил, что россияне начали свозить кровати и матрасы в машинные залы энергоблоков Запорожской АЭС. Компания предполагает, что они превращают их в зимние казармы.

«Военные РФ либо пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции <...> которую они уже давно де-факто превратили в военную базу, либо планируют еще более жестко взять персонал Запорожской АЭС в заложники и вовсе не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС», – говорится в сообщении компании.

Казармы обустраиваются на энергоблоках №1 и №2, где россияне ранее разместили военную технику.

«Остается разве еще костер для обогрева разжечь на станции – и абсурд был бы окончательно завершенным», – заявили в Энергоатоме.

19 августа украинский атомный регулятор внес изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 на Запорожской АЭС, запретив генерацию энергии на них.

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