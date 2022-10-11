Под Энергодаром разгромили штаб врага, где находился российский генералитет 6 11.10.2022, 14:00

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По предварительной информации, есть потери среди высших чинов армии РФ.

Неподалеку от оккупированного Энергодара «прилетело» в здание Управления капитального строительства, которое оккупанты использовали не по назначению.

Кадры с места взрыва обнародовал 11 октября народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Мысягин.

Как можно увидеть на видео, часть здания разбита до основания – осталась только куча кирпичей.

По инсайдерской информации канала «Николаевский Ванек», на месте прилета наблюдается суета оккупантов, поскольку в этой локации любили «тусить» высшие офицерские чины РФ.

На потери в рядах «ценных кадров» российской армии намекает и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вероятно, в данном случае речь идет о вчерашнем ударе по общежитию в Бериславе Херсонской области, который захватчики превратили в казарму. Есть предварительная информация о том, что вместе со зданием был уничтожен неназванный генерал.

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