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Под Энергодаром разгромили штаб врага, где находился российский генералитет

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  • 11.10.2022, 14:00
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Под Энергодаром разгромили штаб врага, где находился российский генералитет

По предварительной информации, есть потери среди высших чинов армии РФ.

Неподалеку от оккупированного Энергодара «прилетело» в здание Управления капитального строительства, которое оккупанты использовали не по назначению.

Кадры с места взрыва обнародовал 11 октября народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Мысягин.

Как можно увидеть на видео, часть здания разбита до основания – осталась только куча кирпичей.

По инсайдерской информации канала «Николаевский Ванек», на месте прилета наблюдается суета оккупантов, поскольку в этой локации любили «тусить» высшие офицерские чины РФ.

На потери в рядах «ценных кадров» российской армии намекает и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вероятно, в данном случае речь идет о вчерашнем ударе по общежитию в Бериславе Херсонской области, который захватчики превратили в казарму. Есть предварительная информация о том, что вместе со зданием был уничтожен неназванный генерал.

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