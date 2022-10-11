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«Гнать их надо с нашей земли»

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  • 11.10.2022, 14:03
  • 7,518
«Гнать их надо с нашей земли»

Как белорусы реагируют на приезд российских солдат

Лукашенко договорился о совместном с РФ развертывании региональной группировки войск. Также диктатор анонсировал приезд в нашу страну тысяч российских солдат. Институт изучения войны (ISW) заявил, что российские войска уже направляются в Беларусь в вагонах для скота.

Как белорусы относятся к перспективе появления в стране военных из РФ? Telegram-канал «Хартия-97%» спросил у своих читателей.

«Гнать их надо с нашей земли».

«Я, конечно, не видел этого, но какая страна, такая и армия! Пусть везут на убой! Это их выбор!»

«Я этих орков не-на-ви-жу».

«Конечно, белорусы против российских войск на нашей территории. Что делать нам, белорусам? Как это остановить? Миллионы людей во всем мире против войны. Неужели никто не может остановить одного карлика и прекратить это безумие?»— пишут читатели нашего Telegram-канала.

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