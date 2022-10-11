Антон Геращенко: Я вам предскажу будущее Путина 4 11.10.2022, 14:12

9,044

Есть четыре варианта.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман рассказал, что видит четыре возможных варианта будущего президента России Владимира Путина.

«Я вам предскажу будущее Путина. Мне рисуются следующие варианты. Первое: его растерзает толпа после переворота. Второе: его уничтожит кто-то из его близких, просто физически ликвидирует. Далее: он покончит жизнь самоубийством, как Гитлер. Или окажется на скамье подсудимых международного трибунала», – сказал Геращенко.

Он напомнил, что в июне суд в Германии вынес приговор 101-летнему немцу – бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен Йозефу.

«Поэтому у Путина еще все впереди. Он или умрет не своей смертью, или всю жизнь будет находиться на пожизненном заключении. Я других вариантов не вижу. Может, это будет не через месяц, не через полгода, не через год. Но это будет обязательно», – добавил Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».