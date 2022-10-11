«Плановый» ремонт на БелАЭС снова продлили

«Плановый» ремонт на БелАЭС снова продлили10
- 11.10.2022, 14:21
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Первый энергоблок простаивает почти полгода.
Сроки включения в сеть первого энергоблока БелАЭС снова перенесли. В этот раз в связи с «проведением дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования», сообщает пресс-служба Минэнерго.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года.
За все время работы его неоднократно отключали от сети в итоге он простаивал чуть ли не половину времени с момента запуска.