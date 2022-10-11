Украинские военные захватили «Уфу» 4 11.10.2022, 14:27

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Необычный трофей был взят в Херсонской области.

На юге украинские защитники захватили еще один российский танк Т-62 с красноречивым позывным «Уфа».

Видеокадрами с трофейной машиной поделился проект Ukraine Weapons Tracker, сотрудничающий с западными исследовательскими инициативами Calibre Obscura и Armory Bazaar и занимающийся отслеживанием военной техники.

Сообщается, что российский танк Т-62М №734 «Уфа» был захвачен в Херсонской области. Интересно, что для его буксировки бойцы ВСУ использовали еще один трофейный Т-62, плененный ранее на этом же направлении.

Everyone has seen captured T-62Ms at this point but what next?



Obviously two captured T-62Ms but the first one aids recovering the second. 😎 pic.twitter.com/NxEeGCy13N — Pekka (@Poutsup) October 10, 2022

Т-62 – советский средний танк. Это первый в мире танк с гладкоствольной пушкой в производстве, который был взят на вооружение в СССР в 1962 году и производился до 1975 года. До 2018 года эти танки были законсервированы и находились на базах хранения.

В мае 2022 года несколько Т-62М и Т-62МВ были переброшены к границе с Украиной, а впоследствии и в Украину. Ими, как сообщалось, доукомплектовали танковый полк резерва на базе 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ.

В комментариях корреспонденты отмечают, что подобный «металлолом» пригоден разве что для буксировочных работ.

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