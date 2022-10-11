Военный эксперт: Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси 17 11.10.2022, 14:39

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Диктатор превращает белорусскую территорию в легитимную цель.

Вступит ли Лукашенко в войну? Ситуацию специально для «Телеграфа» прокомментировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

«Обвинения со стороны официального Минска – пляска под дудку Кремля и нагнетание ситуации. Не случайно кейс запущен одновременно с ракетным террором со стороны россиян. Нам известно о планах противника, о том, что часть иранских беспилотников базируются на территории РБ. Мы готовы отражать атаки с того направления, – подчеркивает Влад Волошин. – И – да, учитывая, что Беларусь с 24 февраля позволяет атаковать Украину со своей территории, учитывая новые военные приготовления, в том числе в районе аэродрома Зябровка, территория РБ является вероятной целью для ударов ВСУ. И это будут удары в ответ, учитывая всё, что по нам летело и заходило со стороны Беларуси».

«Если РБ решит открыто вступить в войну, пойдут целенаправленные удары по базам и сосредоточениям российских войск на ее территории, по аэродромам и штабам, по складам. И это будет с нашей стороны не нападение, а именно самозащита», – констатирует Влад Волошин.

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