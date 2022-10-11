Ученые выяснили, что произошло с древней жизнью на Марсе 11.10.2022, 14:49

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Необычное открытие совершили во Франции.

Новое исследование по моделированию климата предполагает, что древние микробы вызвали изменение климата на Марсе, которое сделало планету непригодной для жизни, что в конечном итоге привело к исчезновению этих микроорганизмов.

По мнению группы ученых во главе с астробиологом Борисом Сотери из Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieur, Франция, 3,7 млрд лет назад на Марсе могли существовать микробы, питавшиеся кислородом и выделявшие метан, пишет nv.ua.

В то время как на Земле появление простых форм жизни постепенно создало среду, благоприятную для более сложных, на Марсе произошло прямо противоположное.

Исследователи обнаружили, что пока Земле метан, производимый микроорганизмами, постепенно нагревал планету, Марс охлаждался, загоняя продуцирующие газ бактерии в глубокие слои коры, где они могли выжить.

Будучи изначально холоднее, чем Земля, Марс больше нуждался в парниковых газах. Однако именно бактерии замедлили их выбросы, считают ученые.

«В древности на Марсе водород был очень сильным согревающим газом. Так происходило из-за того, что мы называем эффектом поглощения, вызванным столкновением, когда молекулы углекислого газа и водорода взаимодействуют друг с другом, — объясняет Сотери. — Мы не видим этого на Земле, потому что атмосфера нашей планеты не так богата углекислым газом, как атмосфера Марса. Таким образом, микробы, по сути, заменили более сильный согревающий газ, водород, менее сильным согревающим газом, метаном, что иметь мощный охлаждающий эффект».

Моделирование показало, что по мере того как Красная планета охлаждалась, все больше воды на ее поверхности превращалось в лед, а температура поверхности опускалась ниже — 60 °C. Это заставило простейшие формы жизни уйти вглубь коры. Исследователи считают, что в течение нескольких сотен миллионов лет микроорганизмы были вынуждены поселиться на глубине 1 км.

В будущем ученые хотят выяснить, существует ли жизнь в глубинах Марса в наши дни.

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