После укладки асфальта на минской улице машины стали… подпрыгивать 11.10.2022, 15:03

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В ГАИ долго не сразу объяснили, зачем это было сделано.

В конце сентября на улице Долгобродской в Минске закончили работы по укладке асфальта. Обновленное покрытие имеет необычную особенность. Минчане обратили внимание, что на одном из участков образовался перепад: «Все машины в этой точке подбрасывает так, как при переезде через «лежачий полицейский». После нанесения разметки стало понятно, в чем смысл.

Стык находится между домами 4 и 5 по улице Долгобродской. Пока не появилась разметка, конструкция выглядела в глазах водителей как ошибка дорожников. «Знака с ограничением в 40 км/ч, как в районе искусственной неровности, там не было, — рассказывал читатель onliner.by Филипп. — Разрешенная скорость 60 км/ч. Часть автомобилистов успевает притормозить, часть — пролетает. В итоге всех подбрасывает на этом бугре».

Сегодня в ГАИ объяснили: «На остановках трамвая «Переулок Козлова» в обоих направлениях выполнены приподнятые зоны по типу искусственных неровностей. Скорость движения транспортных средств ограничена 40 км/ч. Перед остановочным пунктом размещен информационный щит с надписью «Внимание! Пропустите пешеходов», а также дорожный знак, указывающий на искусственную неровность. Зона остановочного пункта составляет около 27 м в длину, ее границы обозначены дорожной разметкой. Максимальная высота искусственной неровности на заезде — 10 см. Далее примерно через 7 м начинается плавный спуск. К окончанию зоны приподнятость сводится к уровню проезжей части».

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