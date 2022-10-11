Российские десантники бежали от бойцов украинской теробороны, побросав свои тельняшки
- 11.10.2022, 15:13
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Позиции оставили военные из «элитного» Костромского полка РФ.
Украинские воины наводят ужас на российских оккупантов. Захватчики из «элитного» 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка РФ так испугались перспективы встретиться лицом к лицу с бойцами украинской теробороны, что бросились наутек.
Оккупанты так спешили, что оставили не только технику и оружие, но и тельняшки и шлемы. Видео брошенных россиянами позиций показали в Telegram-канале InformNapalm.
«331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (331 ПДП, в/ч 71211) драпает от суровых мужиков из ТРО. Ранее мы опубликовали документ, согласно которому в этом «элитном» подразделении рашистов было очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние», – подчеркнули расследователи.
В документе, о котором они упоминают, речь шла о группе «отказников», которых в «элитном полку» оказалось немало. Их предположительно в качестве наказания в сентябре отправили к месту постоянной дислокации на территории РФ пешим маршем. Чтобы вернуться в ППД, оккупантам пришлось пройти 1480 км.