Белорусам звонят из военных частей, чтобы узнать их размеры одежды и обуви 11.10.2022, 15:15

1,910

иллюстрационное фото

Что происходит?

Читатель «Зеркала» из Сморгони рассказал, что ему позвонили из военной части, к которой он приписан, и попросили уточнить личные данные, а также размер обуви и одежды. Мужчина таким вопросам был удивлен: может быть, в Беларуси уже готовятся к мобилизации? Мы позвонили в местный военкомат как частное лицо, чтобы узнать, звонят ли представители военных ведомств резервистам и зачем.

Белорус волнуется: в связи с последними новостями о развертывании совместной региональной группировки войск такие звонки из военной части показались ему странными.

Журналистка «Зеркала» как частное лицо позвонила в военкомат Сморгонского района. Там нам рассказали, что такие звонки резервистам — это «обычное уточнение учетных данных».

— Могут звонить как из военной части, к которой мужчина приписан, так и из военкомата. Здесь нет ничего удивительного. Специалисты обязательно должны представиться и рассказать, зачем они звонят. В данном случае — это уточнение ростовки, места жительства, семейного положения. Мы так периодически делаем и имеем право звонить и на домашний, и на служебный телефон для уточнения такой информации, — заверили в военкомате.

— То есть мобилизация у нас пока не планируется?

— Не могу вам сказать ничего по данному вопросу. Такой информации у нас нет. Пока это обычные рабочие моменты и плановые обзвоны. Если бы человека призывали, допустим, на учения или сборы, то ему бы сообщили время и место, куда необходимо явиться, и предоставили бы официальные документы.

Напомним, Лукашенко 4 октября собирал совещание по вопросам военной безопасности. На нем он также поручил провести проверку военнообязанного состава «без всякого гвалта, без шума».

10 октября Лукашенко провел уже второе за неделю совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».