Противостояние между «башнями Кремля» вышло на самый высокий уровень 7 11.10.2022, 15:24

8,820

Идет соперничество между парами Бортников-Партушев и Герасимов-Шойгу.

Массированный обстрел украинских городов в последние дни ничто иное, как понимание врагом собственного проигрыша – он пытается посеять страх и панику среди украинцев, чтобы те начали социальные бунты и начали давить на власть.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» рассказал военный эксперт Петр Черник.

«Суровикин - самый серьезный генерал, который есть в России, он более года возглавлял оккупационную группу войск в Сирии и приложился к тому, чтобы освободить большую часть страны от повстанцев и ИГИЛ, но на общее течение войны в Украине его назначение командующим "СВО" не повлияет», - объяснил он.

По словам эксперта, в России между «башней» ФСБ и «башней» Минобороны-ГУ ГШ, то есть между парами Бортников-Партушев и Герасимов-Шойгу, противостояние вышло на самый высокий уровень, идет противоборство на поражение, вопрос кто первый упадет. Шойгу понимает, что не может победить в Украине, а в ФСБ боятся, потому что понимают, что в свое время ввели Путина в заблуждение относительно ситуации в Украине.

«На сегодняшний день Россия применила против Украины около 4000 ракет, это беспрецедентное количество. Ближайший похожий пример - 2003 год, когда США применили сравнимое количество ракет против военной инфраструктуры Ирака - 802 ракеты MGM-109 Tomahawk», - рассказал Петр Черник.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения запас стратегических неядерных ракет, начиная от «Точек-У» и заканчивая «Калибрами», составлял около 6000. То есть две трети уже использованы, а строить новые в России нет возможности.

Китай, вероятно, останется в стороне от войны и не будет поставлять России компоненты оружия – он не променяет 1,5 трлн долларов ВВП России на 46 трн совокупного ВВП евроатлантического пространства, где он является главным партнером.

«Да, Иран взялся помогать России, но такие небольшие поставки переломить ситуацию не смогут, а российские войска выдохнутся, весной они выдохнутся точно», - резюмировал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».