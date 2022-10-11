Беларусь разместит военную технику в 17 км от границы Украины

Беларусь разместит военную технику в 17 км от границы Украины18
- 11.10.2022, 15:26
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Прибытие войск в Ельск назначено на завтра.
Беларусь перебросит военную технику для «учений «в город Ельск, который расположен в 17 км от границы с Украиной, сообщает nv.ua со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
По их данным, в Ельске в ближайшие дни пройдут «учения» возле зданий местного ГАИ и райисполкома.
«Есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники», — говорится в сообщении.
Группа отмечает, что в связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.
Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.
10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.