В Беларусь идут заморозки 7 11.10.2022, 15:38

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Но днем пока еще будет тепло.

В ночь на среду синоптики прогнозируют местами заморозки и слабый туман, днем воздух прогреется до +15°С, сообщает Белгидрометцентр.

В ночь на среду 12 октября местами по стране ожидаются заморозки 0…-2°С, ночью и утром в отдельных районах- слабый туман.

Днем в Беларусь будет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9…+15°С.

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