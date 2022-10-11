В Беларусь идут заморозки

В Беларусь идут заморозки7
- 11.10.2022, 15:38
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Но днем пока еще будет тепло.
В ночь на среду синоптики прогнозируют местами заморозки и слабый туман, днем воздух прогреется до +15°С, сообщает Белгидрометцентр.
В ночь на среду 12 октября местами по стране ожидаются заморозки 0…-2°С, ночью и утром в отдельных районах- слабый туман.
Днем в Беларусь будет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9…+15°С.