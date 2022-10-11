Новая тактика России

Новая тактика России5
- Владимир Фесенко
- 11.10.2022, 16:28
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Войну против инфраструктуры РФ начинает не только против Украины.
Российские ракетные атаки по украинским ТЭС — это новая тактика и новый фронт войны против Украины. Причем уже совершают повторные атаки для полного разрушения отдельных энергетических объектов.
Российская армия не может победить Вооруженные силы Украины на полях военных сражений, поэтому в Кремле решили использовать террористические методы и целенаправленные атаки по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Они хотят обесточить и заморозить крупнейшие города Украины и тем самым ослабить оборонный потенциал нашей страны и сломить волю украинцев к сопротивлению.
По разным данным, планировали сделать это позднее, во время отопительного сезона, в начале зимы или в ее преддверии, чтобы эффект был сильнее. Но из-за ситуации с крымским мостом пришлось поторопиться.
Поэтому у нас есть время во взаимодействии с нашими международными партнерами отработать средства и методы противодействия этой террористической тактике Путина.
В первую очередь, речь идет об укреплении нашей системы ПВО вокруг крупных городов и критически важных объектов инфраструктуры (и не только энергетической), а также ресурсной поддержке для быстрого восстановления разрушенных объектов инфраструктуры. Вне всякого сомнения, будет и наш военный ответ по российским целям в прифронтовой зоне.
Войну против инфраструктуры путинская Россия начинает не только против Украины, но и в гибридной форме против Запада, о чем свидетельствуют диверсии и кибератаки против отдельных инфраструктурных объектов в ЕС и в США. И это еще один очень сильный аргумент для необходимости более жестких действий Запада против России как страны-агрессора.
Владимир Фесенко, «Фейсбук»