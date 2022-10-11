«Планировали повеселиться и отдохнуть, а теперь думаем, можно ли себя защитить» 11.10.2022, 16:43

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Как белорусы пытались снять квартиру на сутки.

Замечательные выходные рассчитывала провести в Гродно семья из Минска. Спонтанная поездка в один из красивейших городов страны сулила двум взрослым и одному ребенку только радость. И раз уж все было решено, супруги начали искать место, где можно было бы остановиться на ночлег, пишет Onliner. До выезда оставалось два дня.

Уик-энд в Гродно

— Изначально мы планировали заселиться в гостиницу: все понятно, прозрачно и без лишних нервов. Но, увы, мест нигде не оказалось, — рассказывает Екатерина. — Тогда нам не оставалось ничего другого, кроме как искать себе квартиру на сутки. Отсмотрев несколько профильных сайтов, начала писать хозяевам квартир. Но цены они называли просто невероятные: 200 рублей за сутки!

В какой-то момент на глаза попалось объявление от Дмитрия: двушка в скандинавском стиле недалеко от центра города. Еще и за 120 рублей в сутки. Предложение было хорошим, и мы решили, что это то самое место, где мы остановимся на одну ночь. Дмитрий был не против: приезжайте. Все-таки переживая за то, что нас могут оставить без крыши над головой, я еще уточнила, какие есть гарантии, что квартира нас дождется. Хозяин предложил внести предоплату, но мы отказались, так как слышали истории, когда арендаторов «кидали» с авансом.

И вот 8-го числа мы все втроем, с двухлетним ребенком, счастливые поехали в Гродно. Минут за 40 до прибытия я стала набирать Дмитрия, чтобы предупредить о том, что мы скоро будем на месте. Однако, как только он меня услышал, тут же заявил, что не сможет нас встретить и заселить в ту квартиру, которую мы выбрали на сайте. Но так уж и быть, может спросить у коллег, не осталось ли у кого свободных вариантов.

Естественно, мы отказались, зная, какие цены на другие квартиры. Да и вообще, это похоже на развод: завлекать квартирой подешевле, а потом, когда уже люди приехали и деваться им некуда, подсовывать дорогие варианты.

И ведь он вполне мог еще вечером позвонить и предупредить, что все поменялось, что принять нас не сможет. Но нет — молчал до последнего, просто поставив нас перед фактом. И его даже не смутило, что с нами был маленький ребенок. Не знаю, может, это просто нам не повезло, и он сдал квартиру другим людям на более длительный срок…

Получается, что такие хозяева не несут никакой ответственности перед людьми. Как это прекратить и куда жаловаться, чтобы подобное больше не повторялось?

Где искать правду?

Погуляв по городу, минчане вечером уехали домой. Но душа-то требует сатисфакции. Что можно в таком случае сделать и как отстоять свои права? Случай комментирует юрист Татьяна Ревинская:

— Сдавать жилое помещение на сутки может как ИП, так и физическое лицо. В последнем случае должны быть соблюдены одновременно следующие условия:

1. Помещение должно принадлежать физлицу на праве собственности.

2. Такую деятельность необходимо осуществлять самостоятельно, без привлечения других лиц по гражданско-правовым договорам.

3. Уведомить налоговую и уплатить налог.

Для аренды квартиры (комнаты) для краткосрочного проживания нужно заключить соответствующий договор.

Такой договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме, регистрации он не подлежит и считается заключенным с момента, определенного сторонами (ч. 4 п. 1 ст. 53 ЖК).

В договоре следует предусмотреть:

между кем он заключен и когда;

какое помещение сдается (квартира, комната) и его характеристики (адрес, этаж, метраж и количество комнат и др.). Дополнительно рекомендуется описать состояние помещения (пол, стены, плитка и пр.), перечислить и описать состояние мебели, техники и др.;

срок сдачи (для краткосрочного проживания он не может быть больше 15 дней);

размер платы и срок ее внесения;

другие права и обязанности сторон;

ответственность сторон, в частности — за порчу помещения, имущества в нем;

данные сторон (паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны).

В Беларуси утверждена форма договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, которую можно взять за основу при составлении договора на краткосрочную аренду. Можно осуществить передачу квартиры (комнаты) с актом приема-передачи, который составляется в произвольной форме, подробно описав в нем состояние жилого помещения.

В силу закона обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями (ст. 290 Гражданского кодекса).

Применительно к рассматриваемому случаю можно считать, что был заключен договор в устной форме по всем его существенным условиям.

Собственник квартиры не исполнил принятые обязательства по предоставлению для краткосрочного проживания жилое помещение в оговоренный срок, что вынудило героиню искать другие пути разрешения ситуации.

В случае, если собственник не предложил иных вариантов заселения, аналогичных тому, о котором договаривались, и пришлось арендовать жилье, например, выше ранее оговоренной стоимости, нести иные непредвиденные расходы, можно обратиться в суд о взыскании убытков. Однако при этом нужно будет предоставить достоверные доказательства наличия таких убытков.

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