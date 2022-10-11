Российские пропагандисты «слили» позиции оккупантов под Белогоровкой 1 11.10.2022, 16:50

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Украинские аналитики по метаданным определили точную геолокацию лагеря.

В Луганской области найдено место расположения одной из «скрытых» позиций оккупантов между освобожденной Белогоровкой и временно оккупированным Лисичанском. Захватчики спрятались за терриконами в одном из карьеров, пишет «Стопкор».

Это стало известно благодаря публикации «пресс-службы Управления народной милиции ДНР». Пропагандисты «засветили» на фото ландшафт вокруг лагеря, а украинские аналитики по метаданным определили точную геолокацию.

Ее подтверждают авторы проекта DeepState.

На карте DeepState этот участок промаркирован как граница между «серой зоной» и «красной» (оккупированными территориями). Отмечается, что в терриконах мелового карьера Березовский вблизи Белогоровки размещены позиции вражеских операторов ПТУР, аэроразведчиков и по меньшей мере один вражеский танк.

Напомним, оккупанты также обустраивают оборонные позиции между населенными пунктами Сватово и Кременная в Луганской области и стягивают туда имеющиеся силы и технику.

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