Путин не понимает, что делать с новой реальностью Вадим Денисенко

11.10.2022, 17:03

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Фото: Getty Images

Россия все еще думает, что у руководства есть план «Б».

Путин спешит, но одновременно не знает, что делать. Россия все еще думает, что у руководства есть план «Б».

1. Все пророссийские рупоры вчера и особенно сегодня кричат в один голос: мир возможен после переговоров США и РФ. Вершиной этого крика стало заявление Лаврова, что Россия готова встречаться, если Вашингтон попросит об этом. С одной стороны, россияне хотят снова продемонстрировать силу (демонстрация исключительно для россиян), пробуют сыграть на понижение рейтинга демократов накануне выборов в США и, самое главное, — они просто молят мир, чтобы их пустили за стол переговоров. Что будет, если Запад не пойдет на переговоры, в Кремле не знают и не понимают. Это, между прочим, один из ключевых моментов нынешней ситуации.

2. Победные реляции россиян об обстрелах пока, прежде всего, направлены на внутреннего потребителя. Там надо гасить политические амбиции ультранационалистов, которые, уже не скрываясь, говорят об изменении конфигурации парламента (заявление Пригожина о бездарности парламентской оппозиции) и о собственной партии (Симоньян уже даже придумала название партии: «правда»). Что делать с этой новой реальностью, Путин просто не понимает, он шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера и альфа-самца (назначение Суровикина из этого же разряда).

3. У россиян есть две важные проблемы. Первая, о которой многие говорят — количество высокоточного оружия. Существует высокая вероятность, что его относительно немного. И сейчас они выстреливают НЗ. Насколько это правда — говорить трудно, но, судя по всему, большая доля истины здесь есть. Вторая проблема — отсутствие смысла в этой войне. Россияне не понимают, за что они воюют. И пока смыслов не прибавляется. Именно поэтому Путину и нужны переговоры (или скорые победы, которые пока не видны на горизонте). Без этого общество потребует скорейшего окончания войны.

4. Путин торопится. И одновременно не знает, что делать. Он и его окружение до сих пор на 90% живут в ситуации до 24.02, когда они были сильными и страшными. Проблема наша и цивилизованного мира состоит в том, что россияне до сих пор не верят в поражение. Они все еще думают, что у их руководства есть план «Б» и скоро этот план всем покажут. Но его нет и не может быть (страшилки о ядерном оружии не считаются). Российские элиты сейчас заняты войной как прелюдией к транзиту власти. Война — это и есть для большинства транзит власти. Поэтому смена Путина — это уже практически решенный вопрос. Его, в старой ипостаси единоличного фюрера, уже нет. В течение следующего месяца он все больше будет терять эту единоличную власть. Его, еще раз повторюсь, могут спасти только результативные переговоры.

5. Нам будет очень сложно в последующие недели. Единственное, что нужно помнить: такой интенсивности обстрелов они долго не вытянут.

Вадим Денисенко, Facebook

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