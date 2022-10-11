Порошенко: Мир должен решительно наказать Лукашенко 11.10.2022, 17:05

Петр Порошенко

Белорусский диктатор помогает организовать РФ новую атаку на Волынь.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире польского телеканала TVN призвал мир привлечь к ответственности режим белорусского диктатора Лукашенко, сообщника Кремля в преступлениях против Украины.

«Позиция, на которую я хочу обратить внимание поляков и всего мира. Мы имеем общего соседа – не только Россию. Мы имеем общего соседа — Беларусь. Вчера на собрании силовиков Лукашенко официально заявил, что он снова открывает свою страну для российских войск в многотысячном контингенте», – подчеркнул Порошенко.

«Это попытка повторить февральское вторжение в Украину с атакой на Волынь для того, чтобы перерезать пути обеспечения Вооруженных сил Украины.

Мы должны решительно ответить на подобные угрозы. Чтобы у диктатора, который пытался провозгласить себя президентом, и мысли не было о том, чтобы совершать преступления против гражданского населения Украины», – подчеркнул Порошенко.

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