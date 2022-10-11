Ученые нашли гормон, восстанавливающий ткани сердца 1 11.10.2022, 17:15

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В этом помогли рыбки данио.

Ученые Университета штата Мичиган смогли доказать в исследовании, что нейротрансмиттер окситоцин может помочь залечить после инфаркта поврежденные ткани в сердце, пишет derstandard.at. Механизм восстановления основан на том, что клетки эпикарда, наружной прозрачной оболочки сердца, могут мигрировать внутрь сердечной мышцы. Там они превращаются в кардиомиоциты, то есть мышечные клетки, отвечающие за сокращение сердца, которые организм не может легко заменить в случае повреждения.

В эпикарде есть особые клетки, способные трансформироваться в разновидность стволовых, которые могут формировать ткань сердечной мышцы. Однако в нормальных условиях этот эффект у человека не может компенсировать массовую гибель кардиомиоцитов, возникающую во время сердечного приступа. На это способны рыбки данио, которые могут полностью регенерировать различные органы, включая сердце, восстанавливающее три четверти своих утраченных клеток.

В некоторых случаях у рыбок данио, как у человека, используются ремонтные клетки из внешнего слоя сердца. Производство этих стволовых клеток настолько возрастает, что сердце может восстанавливаться даже после серьезного повреждения. Виновник этого - гормон окситоцин. Испытания на тканях человека показали, что этот эффект присутствует и там. Плюрипотентные стволовые клетки человека, путем обработки окситоцином были преобразованы в клетки-предшественники кардиомиоцитов. Ни один из других 14 испытанных гормонов не имел такого эффекта.

Затем исследователи отключили рецептор окситоцина в культурах клеток человека. Гормон больше не мог связываться с клетками — и эффект исчезал. Результаты, полученные с человеческими клетками, нельзя напрямую сравнивать с механизмами, обнаруженными у рыбок данио — в эпикарде рыб отправной точкой для регенерации служат не стволовые, а другие клетки. Айтор Агирре из команды исследователей поясняет:

— Мы показали, что окситоцин способен активировать механизмы восстановления в поврежденных сердцах у рыбок данио и культур клеток человека, что открывает двери потенциальным новым методам терапии для регенерации сердца у людей.

Похоже, общий эффект регенерации частично сохранился в ходе эволюции человека и может быть использован в терапевтических целях. Частичное восстановление ткани сердечной мышцы может стать огромным облегчением для перенесших инфаркт сердца. Однако в организме окситоцин очень недолговечен. Будущие исследования на людях должны изучить, как с помощью препаратов можно увеличить время присутствия этого гормона в теле человека.

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