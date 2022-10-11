НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию 7 11.10.2022, 17:18

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Их анонсировал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО готовится провести плановые учения по ядерному сдерживанию. Альянс не считает нужным отменять их из-за конфликта на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения в Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <…>

Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения», — сказал Столтенберг.

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