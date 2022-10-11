Бойцы полка Калиновского захватили редкую технику оккупантов

Бойцы полка Калиновского захватили редкую технику оккупантов2
- 11.10.2022, 17:32
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Россияне оставили ее на одном из участков фронта.
Оккупационные войска России потеряли гусеничный тягач МТ-ЛБ 6МБ, который они использовали как бронетранспортер.
Фото поврежденной техники опубликовали белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского.
Россияне покинули технику на одном из участков фронта.
МТ-ЛБ-это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, который был создан и принят на вооружение в 1964 году. Выпускался на Харьковском тракторном заводе.
Он создан для перевозки людей и грузов и может быть артиллерийским тягачом для прицепных орудий.
Также боевая машина может служить бронетранспортером для перевозки личного состава мотострелковых подразделений, хотя она и не предназначена для таких функций.
После распада Советского Союза в России начали создавать различные варианты модернизации МТ-ЛБ.
Главным нововведением во время модернизации советских тягачей к варианту МТ-ЛБ 6МБ стала башня с пушкой, ранее такое вооружение не использовалось на машинах этого семейства и базовые тягачи оснащались только пулеметом.
На корпусе МТ-ЛБ 6МБ установили башню, которую позаимствовали у БТР-80А.
Башня вооружена 30-мм автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ 7,62-мм. Такой комплекс существенно повысил огневую мощность машины.
Внутри боевого отделения, располагается рабочее место наводчика, которое оснащено органами управления и дневным и ночным прицелами.