Бойцы полка Калиновского захватили редкую технику оккупантов 2 11.10.2022, 17:32

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Россияне оставили ее на одном из участков фронта.

Оккупационные войска России потеряли гусеничный тягач МТ-ЛБ 6МБ, который они использовали как бронетранспортер.

Фото поврежденной техники опубликовали белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского.

Россияне покинули технику на одном из участков фронта.

МТ-ЛБ-это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, который был создан и принят на вооружение в 1964 году. Выпускался на Харьковском тракторном заводе.

Он создан для перевозки людей и грузов и может быть артиллерийским тягачом для прицепных орудий.

Также боевая машина может служить бронетранспортером для перевозки личного состава мотострелковых подразделений, хотя она и не предназначена для таких функций.

После распада Советского Союза в России начали создавать различные варианты модернизации МТ-ЛБ.

Главным нововведением во время модернизации советских тягачей к варианту МТ-ЛБ 6МБ стала башня с пушкой, ранее такое вооружение не использовалось на машинах этого семейства и базовые тягачи оснащались только пулеметом.

На корпусе МТ-ЛБ 6МБ установили башню, которую позаимствовали у БТР-80А.

Башня вооружена 30-мм автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ 7,62-мм. Такой комплекс существенно повысил огневую мощность машины.

Внутри боевого отделения, располагается рабочее место наводчика, которое оснащено органами управления и дневным и ночным прицелами.

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