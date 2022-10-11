Александр Невзоров высмеял лукашенковских спецназовцев

Александр Невзоров высмеял лукашенковских спецназовцев12
- 11.10.2022, 17:57
- 16,446
Земноводным приготовиться.
Российский публицист Александр Невзоров, который недавно получил украинское гражданство, в Telegram высмеял лукашенковских спецназовцев.
— Рано или поздно, но Беларусь, конечно же, вступит в войну.
Но в любом случае последствия будут смертоносны для земноводных на той территории, куда ворвется белорусский спецназ.
Долгих пять лет ДШБ Лукашенко отрабатывают навыки уничтожения лягушек и сейчас не имеют равных в мире. Равно как и в построении «пирамидок». При построении «пирамидки» лягушек не видно, потому что десантники держат их во рту и медленно пережевывают заживо.
Напомним, на показательных выступлениях брестского спецназа бойцы разрывали живых ужей и лягушек.