Логика происходящего неумолима 3 Эль Мюрид

11.10.2022, 17:51

6,256

Эль Мюрид

Россию ожидает сюжет Германии с ее полным и тотальным крахом.

Нынешняя безнадежная военная ситуация все сильнее по своей структуре начинает походить на то, что происходило в России под конец Первой мировой войны. Первый этап воодушевления пройден, причем сейчас гораздо быстрее чем тогда, следующий этап — обреченное ожидание, следующий и последний этап — активное неприятие войны как таковой.

Произойдет ли сейчас дворцовый переворот до окончательного поражения или эти два события совпадут, даже неважно. Важно то, что стремительно поляризуется ранее единая повестка. Часть правящей знати будет стоять на позициях «война до победного конца», отчетливо понимая, что поражение будет означать их личный крах, другая часть будет все более внятно артикулировать предложения договориться, причем чем дальше — тем на менее выгодных условиях. На любых. Это те, кто будет рассчитывать либо удержаться, либо откупиться. И, естественно, та и другая партии будут обращаться к народу за поддержкой, что, будем говорить откровенно, добавит поленьев в костер гражданской войны.

Однако логика происходящего неумолима — поражение в этой войне становится крайне вероятным событием, вопрос лишь в сроках и цене, которую в дальнейшем придется уплатить за эту авантюру.

Вне всякого сомнения, «при Путине» нас ожидает сюжет Германии с ее полным и тотальным крахом. Он в принципе не может пойти на переговоры хотя бы потому, что на его условиях никто договариваться не будет. Анонсированы какие-то переговоры в Стамбуле, но собраться и поговорить — не равнозначно сесть и договориться.

Выглядит крайне сомнительной готовность Запада фиксировать текущий результат или хотя бы получить некоторые технические уступки в обмен на прекращение боевых действий. Россия сегодня на нисходящем тренде, и эскалация, к которой прибегает Кремль — это попытка не поднять уровень своей позиции, а удержаться на имеющейся, причем даже это получается с трудом или не получается вовсе, так как проектные решения для Кремля непосильны в принципе. Однако переговоры — это возможность придерживать слетающего с катушек диктатора в период обострения. У него появляется призрачная надежда «выскочить», поэтому к крайним мерам в таком случае ему прибегать резона нет. Вполне возможно, что целью переговоров является именно легкая фиксация буйного пациента и не более того.

Вполне возможно, что правящая знать не рискнет или не сможет совершить верхушечный переворот. Тогда она будет пытаться выскочить уже после краха, но как показал пример Германии, к этому нужно готовиться загодя, и гарантий выхода не даст никто. Смутные слухи про укрытия в Африке — в ЦАР, Кот-д'Ивуаре, других местах — похожи на попытку создать российский аналог ОДЕССы (и, кстати, тогда понятна роль известного владельца ЧВК и его статус в системе), но попасть на последний паром — это всегда вероятность. Не всегда высокая.

Однако это будет, но позже. Сейчас мы уже видим формирование двух партий — войны и мира — среди путинской знати. «Мире, кстати, здесь лишь в одном смысле — в смысле готовности сдать все, но защитить шкурные интересы. Не нужно иллюзий — судьба страны для всех этих людей значит ровно ничего. Будь Путин пофартовее, и прими он парад на Крещатике, они бы первые пели ему осанну в веках. Но сейчас нужно спасать шкуру и непосильно украденное. И чем дальше — тем острее будет становиться этот вопрос.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».