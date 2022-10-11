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Зеленский предложил G7 направить международную миссию на границу Украины и Беларуси

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  • 11.10.2022, 17:37
  • 4,772
Зеленский предложил G7 направить международную миссию на границу Украины и Беларуси
Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что это «снимет напряжение».

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию.

«…Чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами», — предложил Зеленский и попросил лидеров G7 поддержать инициативу.

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