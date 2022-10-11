Лепеле мужчина устроил стрельбу 3 11.10.2022, 18:06

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иллюстрационное фото

Чтобы не отдавать $100.

Мужчина дал в долг знакомому 100 долларов. А когда стал настаивать на возврате денег, должник устроил у него под окнами стрельбу, сообщает пресс-служба МВД.

Ночью 8 октября в милицию обратился житель Лепеля, который рассказал, что его знакомый устроил стрельбу около его дома.

Как оказалось, мужчина когда-то дал взаймы своему 27-летнему знакомому 100 долларов. В день, когда произошла стрельба, он потребовал вернуть долг. Знакомый в тот момент выпивал в Чашниках, но звонки с требованиями возврата денег его сильно разозлили. Должник вызвал мужчину на разговор, но по пути к нему заехал за ружьем, которое хранил в тайнике.

«Взяв оружие, молодой человек приехал к дому знакомого и несколько раз выстрелил. После этого он вернулся в Чашники и продолжил застолье. Веселье прервали сотрудники ОМОН и уголовного розыска. Они задержали стрелка, а также установили, что по дороге в гости он успел спрятать ружье возле дачного дома матери, а также повредить автомобиль, на котором ездил на разборки», — рассказали в милиции.

На него завели уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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