На учебу в вильнюсский ЕГУ пришло вдвое больше студентов, чем год назад 2 11.10.2022, 18:57

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Около 70 процентов — из Беларуси.

Белорусский вуз в Вильнюсе, Европейский гуманитарный университет, в этом учебном году принял в свои аудитории более 630 студентов и студенток первого курса. Большинство из них составляют белорусы, сообщила пресс-служба университета.

Приемная кампания проходила в два этапа, сначала набирали на шесть бакалаврских, четыре магистерских и одну докторантскую программу в области социальных и гуманитарных наук. Из 800 абитуриентов было отобрано 446 человек, потом приняли решение взять еще 64 студента. Уже в июле был запущен набор на новую бакалаврскую программу «Информатика», созданную совместно со школой цифровой инженерии EPAM. Было подано порядка 170 заявок и выбран 131 абитуриент.

В итоге в университетские аудитории в октябре пришли более 630 человек. Большинство — 450 студентов — составили граждане Беларуси, также поступили 56 россиян, 45 украинцев. Кроме того, в этом году в ЕГУ появились и студенты из Молдовы, Казахстана, Грузии и Литвы.

Самыми популярными у абитуриентов оказались программы бакалавриата «Медиа и коммуникация» и «Визуальный дизайн» — на каждую поступило больше 100 человек. В магистратуре наиболее востребованы «Публичная политика» и новая программа Gender Studies («Гендерные исследования»), которая полностью преподается по-английски.

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