закрыть
11 октября 2022, вторник, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ

2
  • 11.10.2022, 18:58
  • 7,526
Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

11 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину возвращаются 32 защитника, а также тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

«Сегодня мы уволили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери», – рассказал Ермак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов