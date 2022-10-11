Страны G7 повторили свой призыв к властям Беларуси 10 11.10.2022, 19:05

7,818

«Большая семерка» призывает режим прекратить способствовать российской агрессивной войне.

Лидеры стран «Большой семерки» по итогам своего саммита сделали совместное заявление, в котором еще раз подчеркнули свою принципиальную позицию по вопросам войны в Украине и происходящего в связи с ней.

Лидеры наиболее развитых стран мира отметили:

«Мы будем действовать солидарно и в тесной координации для устранения негативных последствий российской агрессии для глобальной экономической стабильности.

Мы наложили и будем продолжать налагать дополнительные экономические санкции на Россию.

Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России.

Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов «Северного потока» в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.

Мы подтверждаем, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет за собой серьезные последствия.

Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС на Украине, безопасность ядерного объекта имеет первостепенное значение.

Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить способствовать российской агрессивной войне.

Лидеры G7 приветствуют готовность президента Украины Зеленского к справедливому миру».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».