В случае волнений в Беларуси Лукашенко сбежит в Таджикистан? 19 11.10.2022, 19:20

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Диктатор сделал намек Эмомали Рахмону.

Александр Лукашенко признался, что чувствует себя в Таджикистане как дома.

Об этом сегодня, 11 октября, он заявил в Душанбе на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: «Как долетели?» Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи», — сказал он.

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