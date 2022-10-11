Россиянин попал в плен на восьмой день мобилизации 3 11.10.2022, 19:41

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Его отправили воевать без прохождения медкомиссии.

Житель Липецка, 28-летний Егор Чеботарев рассказал, как попал в украинский плен через неделю после получения повестки в рамках «частичной мобилизации». Его отправили воевать без прохождения медкомиссии. Предварительная военная подготовка также не проводилась. Интервью с Чеботаревым опубликовал украинский блогер Владимир Золкин.

По словам пленного, он проходил срочную службу 9 лет назад, где его учили на командира БМП, а потом «просто нарисовали» специальность наводчика-оператора. В воинской части Чеботарев в основном работал писарем и «БМП видел один-два раза».

Когда началась мобилизация, ему вручили повестку прямо на рабочем месте — в компании «Прогресс», производителе детского питания «ФрутоНяня» и минеральной воды «Липецкий бювет» — уже 22 сентября: «Я пришел — там женщина из отдела кадров и двое мужчин рядом, которых я первый раз видел. Эта женщина мне вручает повестку и говорит: «Вот сегодня явиться в военкомат. С вещами. И ты же понимаешь, что от трех до пяти [лет] за неявку».

Чеботарев рассчитывал, что избежит отправки на фронт из-за проблем со здоровьем, поскольку у него киста головного мозга, однако медицинской комиссии в военкомате не было. Мобилизованных сразу погрузили в автобус и увезли на сборный пункт. Там дали экипировку и отправили в часть в Богучарах Воронежской области, а на следующий день распределили в Валуйки Белгородской области. Здесь отобрали 30 мобилизованных. Из них сформировали 10 экипажей БМП, поручили им за ночь подготовить машины, и уже на следующий день они поехали в город Сватово Луганской области. Оттуда БМП с мобилизованными отправили село Невское, а затем, уже на позиции — в село Заречное. Там их уведомили, что утром придет командир, все расскажет, а пока «закидайте БМП ветками и сидите». Это было 29 сентября, а наутро начался бой.

Когда экипаж Чеботарева получил приказ открыть огонь, первый же патрон заклинило в пушке: «Все, БМП потеряла боеспособность, если она вообще была. Она не стреляла». При этом какая-либо связь отсутствовала, и всю информацию доносили через посыльного. Тот вернулся сказать командиру (старшему сержанту), что БМП не работает, но того уже не было. «Нас бросили там», — говорит Чеботарев. При отступлении он отбился от других военных, пил воду из луж и искал людей, пока не наткнулся на украинских военных, которые взяли его в плен.

«Агентство» нашло страницу Чеботарева в социальных сетях: последний раз он был в сети 22 сентября — в тот день, когда, по его рассказу, получил повестку и отправился в военкомат.

Украинцы разрешили Чеботареву позвонить матери. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, и обращаются с ним нормально, а также попросил ее пойти в военкомат и сообщить о случившемся, чтобы ему дали статус военнопленного. Чеботарев надеется, что его обменяют.

Ранее российские власти уверяли, что мобилизованных будут отправлять на фронт только после подготовки на полигонах, которая займет не менее месяца. Такое требование поставил президент Владимир Путин. Однако, как выяснилось, некоторые мобилизованные оказываются в Донбассе практически сразу, о чем свидетельствует и эта история.

После объявления в России «частичной мобилизации» президент Украины Владимир Зеленский посоветовал тем, кого призывают в армию, протестовать, уезжать или сдаваться в плен. Он также рассказал о гарантиях для россиян, которые сдадутся добровольно, пообещав сохранить в тайне обстоятельства того, как это случилось.

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