По Беларуси разошлась новая схема мошенничества 2 11.10.2022, 19:53

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Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени социальных служб.

В Беларуси распространился новый вид мошенничества: людей обманывают о том, что им причитается социальная выплата, и выманивают у них личные и платежные данные. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени социальных служб. В нем говорится о том, что вступил в силу некий закон и теперь каждому гражданину либо семье с детьми положено единовременное пособие в размере 55 или 60 рублей. А чтобы получить деньги, предлагается перейти по ссылке. Открыв ссылку, жертвы предоставляют свои личные и платежные данные, которые попадают в руки мошенников. А те похищают деньги со счетов.

В Гродненской области, например, за последние несколько дней так пострадали жительницы Кореличского, Мостовского и Щучинского районов — молодые мамы в декретном отпуске. Они потеряли более 2 тысяч рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

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