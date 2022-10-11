СМИ: Маск перед серией постов о войне в Украине разговаривал с Путиным 23 11.10.2022, 20:08

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Илон Маск

3 октября посты главы SpaceX и Tesla вызвали скандал.

Глава SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер во внутренней рассылке сотрудникам компании, которую видели журналисты Vice.

По словам Бреммера, генеральный директор Tesla сам сказал ему, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, а Украина примет форму постоянного нейтралитета и признает аннексию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Также Маск сказал, что Путин заявил ему якобы эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым. В свою очередь Маск отметил, что «необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода».

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