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При каких условиях в Беларуси можно построить два дома на одном участке

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  • 11.10.2022, 20:16
  • 1,430
При каких условиях в Беларуси можно построить два дома на одном участке

Изменения в Кодексе о земле позволят это сделать, но не всегда.

Начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Сергей Костров на YouTube-канале БелТА назвал три главных условия, при которых с 1 января 2023 года в Беларуси будет возможность на одном земельном участке, выделенном для его строительства и эксплуатации жилого дома, при желании родственников построить, например, еще один.

По его словам, новый дом не должен противоречить градостроительным нормам, для него должны быть все инженерные коммуникации, а еще к нему должны быть хорошие пешеходные и подъездные пути.

— Чтобы это не была территория, к которой нельзя подступиться, чтобы не ходили по земле соседа, — уточнил специалист.

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