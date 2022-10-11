При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы 11.10.2022, 20:24

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Количество погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех.

Количество погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех, одной из жертв оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — заявил источник агентства. Он отметил, что опознание тел погибших все еще продолжается.

При этом в пресс-службе суда не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о гибели судьи. «Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяем сведения, которые появились на этот счет», — сказали в суде.

Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента РФ. Он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва. До сегодняшнего дня было известно о трех жертвах.

Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Для автобусов и грузовиков мост закрыли.

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