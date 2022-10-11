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МВФ ухудшил прогноз белорусского ВВП

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  • 11.10.2022, 20:37
  • 2,952
МВФ ухудшил прогноз белорусского ВВП

Сокращение валового внутреннего продукта оценено в 7%.

Международный валютный фонд опубликовал октябрьский релиз обзора перспектив развития мировой экономики. Касаясь белорусской экономики, фонд скорректировал прогноз ее падения в 2022 году. Сокращение валового внутреннего продукта оценено в 7%.

В апреле МВФ делал прогноз по падению ВВП страны на 6,4%.

Также Международный валютный фонд считает, что годовая инфляция в Беларуси составит 16,5%, а в следующем году — 13,1%.

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