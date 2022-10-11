США работают над ускорением поставки Украине систем NASAMS 4 11.10.2022, 20:56

6,550

Об этом сообщили в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки будут пытаться как можно быстрее доставить в Украину современные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом заявил представитель Белого Дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет CNN.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена сейчас активно работает над тем, чтобы наше государство получило первые две из обещанных систем NASAMS «в ближайшем будущем».

«Мы, безусловно, заинтересованы в ускорении доставки NASAMS», – подчеркнул Кирби.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».