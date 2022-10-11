Луке очень страшно 7 Леонид Невзлин

11.10.2022, 21:04

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Он понимает, что нападение на Украину – это его конец.

Обратил внимание на судорожные действия и выступления Лукашенко. Он не смог увернуться от участия в агрессии против Украины, и теперь придумывает поводы – почему именно Украина виновата в том, что будет дальше. Луке очень страшно: он понимает, что нападение на Украину – это его конец.

Начал реализовываться сценарий по объединению ВС РБ с Западным военным округом ВС РФ. Практически готова вся инфраструктура по разгрузке и доставке частей РФ. Размещение будет на территории брестского и других полигонов. Первые эшелоны, возможно, приедут уже в ближайшие неделю-две.

Сейчас на территории Беларуси уже находятся 25-30 тыс. российских военнослужащих, самолеты, ракеты, дроны, дроны-камикадзе и другое вооружение. В ближайшие дни, до начала сухопутной операции вторжения, это вооружение будет применяться с территории РБ с целью нанести максимальный ущерб населению и инфраструктуре городов Украины, находящихся относительно недалеко от границы с Беларусью.

Наступление может начаться позднее и в районе Гомеля, и в районе Бреста. Вполне вероятно, что оно будет синхронизировано с наступлением на востоке Украины со стороны Белгорода. На месте ВСУ и МО Украины я бы не стал ждать развязки по инициативе врага, а постарался нанести упредительные удары по военной инфраструктуре Беларуси и Белгородской области, чтобы усложнить или сорвать их планы.

Прошу МО и ВСУ меня простить за советы, они носят не военный, а политический характер. В военном деле я, без сомнения, экспертом не являюсь.

Леонид Невзлин, Telegram

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