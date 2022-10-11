закрыть
11 октября 2022, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия отдаст Украине свою военную технику

1
  • 11.10.2022, 21:15
  • 5,334
Чехия отдаст Украине свою военную технику

Вместо этого получит новую из Германии.

Немецкая компания Rheinmetall заключила соглашение в рамках «кругового обмена» с Чехией на поставку танков Leopard и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Buffel. Чешская техника поедет в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

«В рамках программы обмена оборудованием Ringtausch правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику. Сейчас это согласовано в Праге между представителями обеих стран и Rheinmetall», — говорится в сообщении.

В рамках обмена в поддержку Украины Чехия получает от Германии боевые и эвакуационные танки. Группа вооружений Rheinmetall поставляет партнерам НАТО боевые танки Leopard 2A4 и бронированную эвакуационную машину Büffel ARV, как объявила группа. По информации Rheinmetall, Чехия передает Украине военную технику в рамках обмена.

Соглашение было подписано в Праге 11 октября. На церемонии присутствовал командующий сухопутными войсками Чехии, директор по вооружению Минобороны Германии и представитель компании Rheinmetall. Соглашение предусматривает не только поставки техники, но и боеприпасов, запасных частей и оборудования для ремонта. Первые единицы техники Чехия получит уже в декабре 2022, а весь контракт планируют закрыть до конца 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов