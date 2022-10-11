Глава КГБ рассчитывает, что мобилизация спасет российскую армию

Глава КГБ рассчитывает, что мобилизация спасет российскую армию21
- 11.10.2022, 21:25
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Иван Тертель считает, что после мобилизации боевые действия вступят в ключевую фазу.
Председатель белорусского КГБ Иван Тертель рассчитывает, что переломный момент в войне России против Украины после объявления Путиным частичной мобилизации может наступить в ноябре-феврале.
Об этом он заявил во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки.
«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — цитирует Тертеля БелТА.