Глава КГБ рассчитывает, что мобилизация спасет российскую армию 21 11.10.2022, 21:25

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Иван Тертель

Иван Тертель считает, что после мобилизации боевые действия вступят в ключевую фазу.

Председатель белорусского КГБ Иван Тертель рассчитывает, что переломный момент в войне России против Украины после объявления Путиным частичной мобилизации может наступить в ноябре-феврале.

Об этом он заявил во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — цитирует Тертеля БелТА.

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