Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
- 11.10.2022, 21:34
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Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Коронация короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщается 11 октября на официальной странице Букингемского дворца в Facebook.
«Букингемский дворец рад сообщить, что коронация Его Величества rороля состоится 6 мая 2023 года. Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский», – говорится в публикации.
Отмечается, что Чарльз III, будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камилой.
Другие подробности коронации будут объявлены со временем.