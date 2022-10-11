Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III 11.10.2022, 21:34

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Чарльз III

Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронация короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщается 11 октября на официальной странице Букингемского дворца в Facebook.

«Букингемский дворец рад сообщить, что коронация Его Величества rороля состоится 6 мая 2023 года. Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский», – говорится в публикации.

Отмечается, что Чарльз III, будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камилой.

Другие подробности коронации будут объявлены со временем.

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