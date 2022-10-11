закрыть
11 октября 2022, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III

  • 11.10.2022, 21:34
  • 1,124
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Чарльз III

Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронация короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщается 11 октября на официальной странице Букингемского дворца в Facebook.

«Букингемский дворец рад сообщить, что коронация Его Величества rороля состоится 6 мая 2023 года. Церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский», – говорится в публикации.

Отмечается, что Чарльз III, будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камилой.

Другие подробности коронации будут объявлены со временем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов