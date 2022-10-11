«Европейская Беларусь» требует немедленного освобождения политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк 11.10.2022, 21:57

Полина Шарендо-Панасюк

Активистка подвергается жестокому давлению из-за ее принципиальной позиции по отстаиванию своих прав.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» опубликовала заявление в связи с бесчеловечными условиями содержания политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк.

– Администрация женской исправительной колонии №24 (Заречье) продолжает оказывать на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк колоссальное давление. Менее чем за 4 месяца пребывания в колонии в нарушение всех правил Полина почти три месяца провела в ШИЗО (штрафном изоляторе).

Полина находится в заключении с 4 января 2021 года. Судья Евгений Бреган 9 июня приговорил ее к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («оскорбление президента»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Она отбывала наказание в Гомельской колонии, но 7 апреля 2022 года судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров добавил Шарендо-Панасюк еще 1 год колонии к основному сроку. После этого политзаключенную перевели в женскую исправительную колонию № 24 в Заречье.

Мужу Полины, Андрей Шарендо, которому грозил арест, удалось покинуть Беларусь. Их двоих несовершеннолетних детей также удалось вывезти из страны.

Полина подвергается жестокому давлению в колонии из-за ее принципиальной позиции по отстаиванию своих прав и человеческого достоинства.

«Европейская Беларусь» требует немедленного прекращения пыток, которым подвергается в колонии мужественная активистка оппозиции.

Мы предупреждаем начальника ИК-24 полковника внутренней службы Дмитрия Николаевича Курловича о его персональной ответственности за жизнь и здоровье Полины Шарендо-Панасюк, об уголовной ответственности, которую несет он и сотрудники колонии за бесчеловечное обращение с заключенными.

Мы требуем немедленного освобождения осужденной по сфабрикованным обвинениям политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк. «Европейская Беларусь» обращается к международному сообществу, правозащитникам, журналистам, общественным деятелям других стран, всем людям доброй воли обратить внимание на то, что происходит с Полиной Шарендо-Панасюк и тысячами белорусских политзаключенных (а их в Беларуси более четырех тысяч) и потребовать от своих правительств более действенных мер по оказанию давления на диктаторский режим Лукашенко для освобождения Полины и всех остальных политзаключенных.

Нам нужна ваша солидарность! - говорится в заявлении.

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