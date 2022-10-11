Маск отрицает факт разговора с Путиным перед отправкой твитов об Украине 3 11.10.2022, 21:58

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Илон Маск

Слова бизнесмена об Украине вызвали большой общественный резонанс.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отрицает, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным перед отправкой твитов о мирном урегулировании в Украине. «Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — заявил бизнесмен.

О том, что Маск беседовал с российским президентом, прежде чем предложить условия для заключения мира между РФ и Украиной, сообщил изданию Vice американский политолог Ян Бреммер. Он утверждал, что бизнесмен сам рассказал об этом. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин «готов к переговорам», но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Бреммер добавил, что во время разговора российский президент заявил Маску, что эти цели будут достигнуты, «несмотря ни на что», а также предупредил о «возможности ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым». Бизнесмен сказал Бреммеру, что «нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода».

На фоне этой информации в Белом доме заявили, что Маск в разговорах о мирном урегулировании между Россией и Украиной «конечно же, не представляет правительство США».

3 октября основатель SpaceX перечислил в твиттере несколько условий прекращения войны и спросил читателей, согласны ли они с его теорией. В частности, он предложил оставить аннексированный Крым России и провести повторные референдумы в оккупированных регионах, но уже под наблюдением ООН. Также Маск написал, что Украина должна остаться «нейтральной страной» и гарантировать водоснабжение Крыма.

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