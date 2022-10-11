Украинские военные сбили девять дронов-камикадзе польскими ЗРК
- 11.10.2022, 22:10
За двое суток было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136.
Украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136», - написал он.
Залужный отметил, что такие успехи — это результат качественной подготовки украинских зенитчиков, которую проводили польские военные.
Он также добавил, что именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны.