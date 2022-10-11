Украинские военные сбили девять дронов-камикадзе польскими ЗРК 11.10.2022, 22:10

За двое суток было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136.

Украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136», - написал он.

Залужный отметил, что такие успехи — это результат качественной подготовки украинских зенитчиков, которую проводили польские военные.

Он также добавил, что именно Польша предоставила комплексы, из которых украинцы советскими ракетами сбивают иранские дроны.

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