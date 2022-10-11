Дуда: Если кто-то хочет «сохранить лицо» РФ, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины 5 11.10.2022, 22:24

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Анджей Дуда

Об этом президент Польши заявил во время пресс-конференции лидеров Вышеградской группы.

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что международное сообщество не закроет глаза на уже совершенные РФ в Украине военные преступления и эти лица рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Об этом президент Польши заявил во время пресс-конференции лидеров Вышеградской группы во вторник в Братиславе, информирует «Укринформ» .

«Я надеюсь, что уже никто в мире не будет выступать с инициативами типа «Россия должна сохранить лицо в этом конфликте», то есть что она должна иметь какие-то территориальные достижения. Если кто-то, президент какой-то страны, хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины», - подчеркнул Дуда.

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