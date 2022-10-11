Китай и Индия осудили войну России против Украины 3 11.10.2022, 22:27

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Главы МИД Индии и Китая выступили с заявлениями.

Китай и Индия осудили российский обстрел Украины ракетами 10 октября, в результате которого погибли 14 человек. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин озвучила позицию страны на пресс-конференции, текст опубликовало министерство иностранных дел КНР.

«Мы неоднократно заявляли о своей позиции по украинскому вопросу. Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны и что следует оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса. Мы надеемся, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия посредством диалога и консультаций. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации», – сказала она.

С осуждением массированной атаки по Украине выступил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар. Его заявление опубликовало издание Times of India.

«Мы очень четко были против конфликта в Украине. Мы считаем, что этот конфликт не отвечает чьим-либо интересам. Ни участников, ни, собственно, международного сообщества», — сказал Джайшанкар.

При этом он отказался сообщить, поддержит ли Индия предложение Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее аннексию Москвой украинских территорий.

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