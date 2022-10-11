G7: Мы привлечем Путина и виновных к ответу 13 11.10.2022, 22:38

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Заявление лидеров «Большой семерки» по итогам срочного саммита, в котором упомянута и Беларусь.

Страны «Большой семерки» решительно осудили незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и Севастополя.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «Большой семерки», опубликованном 11 октября на сайте правительства Великобритании.

Лидеры стран G7 отметили, что никогда не признают эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для ее оправдания.

«Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимных оснований для изменения границ Украины. Мы призываем все страны однозначно отвергнуть эти нарушения международного права и требуем от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины», – говорится в заявлении.

Лидеры стран пояснили, что заседание прошло на фоне ракетных ударов гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине, в результате которого погибли мирные жители.

«Мы решительно осуждаем эти нападения и напоминаем, что неизбирательные нападения на невиновное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента [России Владимира] Путина и виновных», – сказано в документе.

Лидеры «Группы семи» отметили, что будут продолжать вводить дополнительные санкции против России, включая ограничения в отношении физических и юридических лиц – внутри и за пределами России – оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам страны-агрессора изменить статус территории Украины.

G7 осудила умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику, ставящую под угрозу глобальный мир и безопасность.

«Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», – говорится в заявлении.

Лидеры стран осуждают действия России на Запорожской АЭС и давление, оказываемое на персонал объекта. Так, G7 заявила, что будет считать Россию ответственной за любой инцидент на станции, вызванный их действиями.

В своем заявлении «Группа семи» упомянула о Беларуси. Лидеры стран призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным.

«Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с РФ. Мы снова призываем режим Лукашенко полностью придерживаться своих обязательств по международному праву», – говорится в заявлении.

В соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН, Украина имеет законное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в пределах своих международно признанных границ, заявили лидеры G7.

В то же время в целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования страны «Большой семерки» по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной об устойчивой безопасности и других обязательствах, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию.

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике. Ждем итогов Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины 25 октября», – говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что страны G7 будут продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку и будут твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. «Большая семерка» также стремится поддерживать Украину в обеспечении готовности к зиме.

«Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой перенес смерть и бесчисленные зверства в результате российской агрессии», – сказано в заявлении.

«Группа семи» приветствовала готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру и отметила, что справедливый мир должен включать следующие элементы:

соблюдение устава ООН по защите территориальной целостности и суверенитета;

сохранение способности Украины защищаться в будущем;

обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая изучение путей для этого за счет средств из России;

привлечения к ответственности за российские преступления, совершенные во время войны.

«Мы глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток» в международных водах Балтийского моря и решительно осуждаем любые преднамеренные нарушения работы критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем продолжающиеся расследования», – также сказано в документе.

Руководители стран «Большой семерки» собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов.

В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить страна-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую «формулу мира», предложив «изолировать и наказать» Россию.

Также Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине современные системы ПВО и выразил беспокойство по поводу угрозы обострения ситуации на границе Украины с Беларусью, которую Россия по-прежнему пытается прямо втянуть в войну.

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