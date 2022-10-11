Минобороны РФ вступило в конкуренцию за заключенных с ЧВК «Вагнера» 2 11.10.2022, 22:56

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Военные чиновники уже ездят по российским колониям.

Министерство обороны РФ вслед за ЧВК «Вагнера» начало вербовать заключенных на войну с Украиной, сообщают «Важные истории» со ссылкой на родственников осужденных.

По данным издания, чиновники военного ведомства приехали в ИК-4 «Александрийская» в Ставропольском крае 27 сентября. До этого администрация колонии собирала списки заинтересованных в отправке на фронт. На встречу «с людьми, очень похожими на генералов», позвали только тех, кто дал предварительное согласие. Вербовщики представляться не стали. Один из них сказал: «Зовите меня просто Андрей». Что за «Андрей», он не уточнял, рассказывает родственница заключенного ИК-4.

По ее словам, на следующий день в колонию приехали уже из ЧВК «Вагнера». При вербовке они «прямо говорили, что можно резать украинцев на куски». «Брат сказал, что ему это не подходит, что это не защита Родины. А бумаги, которые им предлагали подписывать, какие-то филькины грамоты», — сообщила женщина, добавив, что на такое предложение согласились 140 заключенных — их забрали на фронт в первые дни октября.

Спустя несколько дней в ИК-4 снова приехали военные из Минобороны и предложили присоединиться к батальону «Шторм». Всем, кто согласится, обещали помилование. По данным собеседницы издания, первых завербованных ведомство вывезло из колонии в ночь на 11 октября.

Похожая история произошла в ИК-3 «Скопин» Рязанской области. Так же, как и ставропольская ИК-4, это «красная колония», где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

Чиновники Минобороны посетили исправительное учреждение в конце сентября, рассказал отец одного из осужденных: «Обещали контракт на полгода и какие-то деньги. Что-то, связанное с дивизией „Шторм“». Предложением Минобороны заинтересовались около 100 осужденных. По итогам некоего тестирования, о сути которого сын отцу рассказывать не стал, вербовщики выбрали порядка 60 человек. Эти заключенные уже написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении. Увезти в Украину их могут до конца этой недели.

О вербовке заключенных людьми из Минобороны рассказывал и Gulagu.net. 4 октября в телеграм-канале проекта появилось сообщение со ссылкой на анонимный источник о визите в нижегородскую ИК-11, тоже «красную». Как уточнил собеседник, представители ведомства предупредили, что тех, кто не подпишет контракт, «заберут „вагнеровцы“» и тогда в Украине их «будет ждать билет в один конец».

Минобороны же «приглашало» в свой отряд «Шторм», который якобы создается на базе Южного военного округа. Условия предложили такие же, как и в ЧВК: помилование и зарплату. По словам источника, начальник колонии Дмитрий Доценко заявил о разнарядке в 300 заключенных и пригрозил принудительной отправкой в Украину, если «добровольцев» не найдется. Отказников он пообещал посадить в штрафной изолятор (ШИЗО).

Что это за отряд «Шторм», о котором говорят источники, точно не ясно. Согласно открытым данным, есть минимум два «Шторма», связанных с Минобороны. Один — штурмовой батальон, сформированный в так называемой ЛНР в июле 2022 года «для более эффективного штурма городских застроек и промышленных зон». Второй — сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, уже четыре месяца воюющий в Украине. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что речь идет о совершенно новой структуре, которая создается Минобороны исключительно из завербованных осужденных «красных колоний».

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