Кто станет конкурентом Токаева на президентских выборах в Казахстане 2 11.10.2022, 23:03

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Три женщины, чиновники, историк и оппозиционер.

В Казахстане вечером 11 октября завершилось выдвижение кандидатов на внеочередные президентские выборы, которые состоятся 20 ноября. В списке претендентов 12 человек. Среди них — действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула правящая партия «Аманат» и «народная коалиция» из более чем 30 партий и организаций. О том, кто составит конкуренцию Токаеву, пишет Zakon.kz.

Мейрам Кажыкен — глава Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана», выдвинут от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»;

Нурлан Ауесбаев — представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), председатель ее столичного филиала. Это первый оппозиционный кандидат на президентских выборах в Казахстане за 16 лет;

Жигули Дайрабаев — председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума НПП «Атамекен», кандидат от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»;

Каракат Абден — общественная деятельница, мать четверых детей, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, выдвинута от объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

Жуматай Алиев — экс-депутат, выдвинут объединением «Халық демографиясы». Он уже пытался стать кандидатом на выборах в 2019 году, но ЦИК его не зарегистрировал, так как Алиев не сдал экзамен на знание казахского языка;

Талгат Ергалиев — председатель Союза строителей Казахстана;

Нуржан Альтаев — общественный деятель, бывший вице-министр сельского хозяйства, а также труда и соцзащиты;

Салтанат Турсынбекова — член Общественного совета Астаны, бывшая чиновница, выступает за защиту гражданских прав женщин и детей, борьбу с семейно-бытовым насилием;

Хайрулла Габжалилов — историк, общественный деятель, принимал участие в разработке первого дизайна национальной валюты;

Бакыт Жанабаев — кандидат от «Казахстанской лиги любителей футбола», работает в департаменте Комитета государственных доходов Министерства финансов;

Фатима Бизакова — психолог, коуч, глава республиканской общественной организации «Практическая психология».

Пока что ЦИК Казахстана зарегистрировал кандидатами Токаева, Ауесбаева, Кажыкена, Дайрабаева и Абден, документы остальных проходят проверку.

Чтобы стать кандидатом, каждый претендент должен собрать подписи не менее 1% избирателей из ⅔ областей, то есть более чем 118 тысяч человек. Все кандидаты должны быть гражданами Казахстана по рождению, быть не моложе 40 лет, проживать на территории страны последние 15 лет, иметь высшее образование, опыт работы на госслужбе или выборных должностях, обладать активным избирательным правом и свободно владеть государственным языком.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября по инициативе самого Токаева. Вместе с этим, выступая 1 сентября, он призвал ограничить длительность полномочий главы государства одним семилетним сроком. Парламент одобрил предложение, и 17 сентября Токаев подписал поправки в Конституцию. Прежде граждане Казахстана могли выбирать одного и того же человека президентом на два пятилетних срока.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году после ухода с этого поста Нурсултана Назарбаева. Следующие президентские выборы должны были состояться в 2024 году. Если бы Токаев на них победил, он бы возглавлял страну до 2029 года. Теперь, если он выиграет выборы в 2022 году, то срок его полномочий также истечет в 2029-м.

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